СМИ: в Эр-Рияде в ДТП погибли жена и сын саудовского проповедника26.01.2017 11:04
Жена и сын известного в Саудовской Аравии мусульманского проповедника Сальмана аль-Ауда погибли в результате автомобильной аварии, которая произошла в среду вечером в столичном регионе королевства, сообщила саудовская электронная газета "Сабак".
По информации газеты, во время этого происшествия также пострадали другие члены семьи проповедника, которые были доставлены в больницы.
В настоящее время полиция расследует обстоятельства, которые привели к аварии, пишет РИА Новости.
Судя по фотографиям, размещенным "Сабак", джип, в котором находилась семья проповедника, столкнулся с фурой, перевозившей груз больших габаритов.
IslamRF.Ru