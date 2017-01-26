СМИ: в Эр-Рияде в ДТП погибли жена и сын саудовского проповедника

Жена и сын известного в Саудовской Аравии мусульманского проповедника Сальмана аль-Ауда погибли в результате автомобильной аварии, которая произошла в среду вечером в столичном регионе королевства, сообщила саудовская электронная газета "Сабак".

По информации газеты, во время этого происшествия также пострадали другие члены семьи проповедника, которые были доставлены в больницы.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства, которые привели к аварии, пишет РИА Новости.

Судя по фотографиям, размещенным "Сабак", джип, в котором находилась семья проповедника, столкнулся с фурой, перевозившей груз больших габаритов.

IslamRF.Ru