Асад и замглавы МИД Ирана заявили, что поддерживают прекращения огня в САР

Президент Сирии Башар Асад и замглавы МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявили, что Дамаск и Тегеран поддерживают прекращения огня в Сирии и продолжат совместную борьбу против террористов, передает сирийское национальное агентство САНА.

Абдоллахиян прибыл в среду с рабочим визитом в Дамаск, в ходе которой состоялись его встречи со спикером парламента Сирии, рядом депутатов, представителями духовенства и с Асадом, пишет РИА Новости.

В ходе встречи Асад подчеркнул важность роли Ирана в поддержке сирийского народа в борьбе с терроризмом и в поиске мирного решения, которое сохранит суверенитет Сирии и ее целостность, уточняет агентство.

Замглавы МИД Ирана в свою очередь отметил, что поддержка Сирии со стороны Тегерана в рамках стратегических отношений стабильна во всех направлениях. В Иране уверены, что терроризм в Сирии угрожает всему региону.

IslamRF.Ru