Ливийская спецслужба установила личности исполнителей теракта в Триполи

Сотрудники ливийской спецслужбы Rada, действующей под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Файеза ас-Сараджа, установили личность троих исполнителей террористической акции, осуществленной в минувшую субботу близ посольства Италии в Триполи, сообщило в четверг информагентство Askanews со ссылкой на ливийские источники.

Поздно вечером 21 января ряд арабских СМИ сообщили о том, что рядом с министерством планирования в Триполи поблизости от итальянского и египетского посольств была взорвана автомашина, начиненная взрывчаткой. МИД Италии подтвердил эту информацию и заявил, что сотрудники посольства не пострадали, а ливийские власти немедленно усилили меры по обеспечению безопасности диппредставительства и резиденции итальянского посла. Позднее стало известно, что двое из исполнителей этой акции погибли, а третьему удалось бежать, отмечает РИА Новости.

По словам официального представителя Rada Ахмеда Салема, организацией этой акции, которая была направлена против итальянского посольства, занимались военные, связанные с командующим Ливийской национальной армией генералом Халифом Хафтаром. "Цель провалившегося покушения на итальянское посольство была политической – подорвать безопасность в ливийской столице", — приводит слова Салема агентство Askanews. Представитель ливийской спецслужбы заявил также, что скрывшийся с места преступления Омер Кабут (Omer Kabout) является одним из видных военных командиров Хафтара, занимающихся проведением операций в западной части Ливии.

Примечательно, что ас-Сарадж в интервью, которое в среду опубликовала миланская газета Corriere della Sera, выразил сомнение в том, что целью акции в Триполи было именно посольство Италии. "Взрыв произошел перед министерством планирования. В этом районе расположены другие диппредставительства и другие возможные цели. Мы даже не знаем, было ли это покушение или какой-то инцидент. Возможно, ваше посольство не имеет к этому никакого отношения", — сказал глава ПНС. Ас-Сарадж отметил также, что в ближайшее время встретится в Каире с генералом Хафтаром.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в Ливии возникло двоевластие. В стране параллельно действуют избранный на всеобщих выборах парламент в Тобруке (на востоке) и происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи (на западе). При поддержке ООН в Триполи было создано ПНС, которое приступило к работе 31 марта 2016 года, однако восточный парламент его не поддержал.

Работа итальянского посольства в Ливии была временно приостановлена в феврале 2015 года. В августе прошлого года правительство Италии приняло решение о полномасштабном возобновлении деятельности итальянской дипмиссии в Триполи. Это решение стало "политическим ответом" на просьбу ас-Сараджа о помощи Ливии в борьбе с терроризмом. 10 января посольство Италии в Триполи возобновило свою работу.

IslamRF.Ru