Проект конституции Сирии закрепляет верховенство международного права26.01.2017 17:15
Предложенный Россией на переговорах в Астане проект конституции Сирии закрепляет превосходство международного права и международных договоров при их несоответствии внутреннему законодательству, следует из текста документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Положения признанного международного закона и международные договоры, заключенные Сирией, являются неотъемлемой частью правовой системы", — говорится в одной из статей документа.
"В случае определения международным договором положений отличных от действующего закона, используются положения международного договора", — отмечается в тексте.
IslamRF.Ru