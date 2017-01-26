Проект конституции Сирии закрепляет верховенство международного права

Предложенный Россией на переговорах в Астане проект конституции Сирии закрепляет превосходство международного права и международных договоров при их несоответствии внутреннему законодательству, следует из текста документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

"Положения признанного международного закона и международные договоры, заключенные Сирией, являются неотъемлемой частью правовой системы", — говорится в одной из статей документа.

"В случае определения международным договором положений отличных от действующего закона, используются положения международного договора", — отмечается в тексте.

IslamRF.Ru