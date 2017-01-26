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Проект конституции Сирии закрепляет верховенство международного права

26.01.2017 17:15

Предложенный Россией на переговорах в Астане проект конституции Сирии закрепляет превосходство международного права и международных договоров при их несоответствии внутреннему законодательству, следует из текста документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

 

"Положения признанного международного закона и международные договоры, заключенные Сирией, являются неотъемлемой частью правовой системы", — говорится в одной из статей документа.

 

"В случае определения международным договором положений отличных от действующего закона, используются положения международного договора", — отмечается в тексте.

 

IslamRF.Ru

 

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