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Межсирийские переговоры в Женеве перенесены на конец февраля

27.01.2017 12:41

Межсирийские переговоры в Женеве перенесены с 8 февраля на конец месяца. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями сирийской оппозиции.

 

"Отрадно, что само объявление встречи в Астане сподвигло наших коллег из ООН объявить новый раунд переговоров, - сказал он. - Хотя вновь эта дата была перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца".

 

Как отмечает ТАСС, в конце декабря спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о проведении следующего раунда межсирийских переговоров 8 февраля 2017 года. Однако в последнее время де Мистура, не отказываясь от самой идеи встречи, дату ее начала не уточнял.



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