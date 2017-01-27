Межсирийские переговоры в Женеве перенесены на конец февраля

Межсирийские переговоры в Женеве перенесены с 8 февраля на конец месяца. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями сирийской оппозиции.

"Отрадно, что само объявление встречи в Астане сподвигло наших коллег из ООН объявить новый раунд переговоров, - сказал он. - Хотя вновь эта дата была перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца".

Как отмечает ТАСС, в конце декабря спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о проведении следующего раунда межсирийских переговоров 8 февраля 2017 года. Однако в последнее время де Мистура, не отказываясь от самой идеи встречи, дату ее начала не уточнял.





IslamRF.Ru