WP: США могут включить "Братьев-мусульман" в список террористических организаций

Президент США Дональд Трамп может в скором времени подписать исполнительный указ, который обязывает Госдепартамент пересмотреть список иностранных террористических организаций, включив в него ассоциацию "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщила электронная версия газеты The Washington Post.

По ее данным, в Белом доме подготовлено несколько проектов указов, которые лягут на стол главы государства в ближайшие дни, один из них касается перечня экстремистских группировок. Издание отмечает, что внесение в него "Братьев- мусульман" поддержат Египет и Саудовская Аравия, но это вызовет негативную реакцию со стороны Турции и Катара, отмечает ТАСС.

Кроме этого, Трамп может дать распоряжение провести переоценку возможностей и уязвимости США в киберпространстве. Ожидается, что вслед за этим США начнут действовать в этой сфере более агрессивно. Согласно другому проекту указа, министерство обороны должно будет разработать планы по сокращению расходов по неприоритетным направлениям. Вместо этого основной задачей Пентагона будет наращивание вооруженных сил и модернизация средств ядерного сдерживания.





IslamRF.Ru