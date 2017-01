WP: США могут включить "Братьев-мусульман" в список террористических организаций Президент США Дональд Трамп может в скором времени подписать исполнительный указ, который обязывает Госдепартамент пересмотреть список иностранных террористических организаций, включив в него ассоциацию "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщила электронная версия газеты The Washington Post. По ее данным, в Белом доме подготовлено несколько проектов указов, которые лягут на стол главы государства в ближайшие дни, один из них касается перечня экстремистских группировок. Издание отмечает, что внесение в него "Братьев- мусульман" поддержат Египет и Саудовская Аравия, но это вызовет негативную реакцию со стороны Турции и Катара, отмечает ТАСС. Кроме этого, Трамп может дать распоряжение провести переоценку возможностей и уязвимости США в киберпространстве. Ожидается, что вслед за этим США начнут действовать в этой сфере более агрессивно. Согласно другому проекту указа, министерство обороны должно будет разработать планы по сокращению расходов по неприоритетным направлениям. Вместо этого основной задачей Пентагона будет наращивание вооруженных сил и модернизация средств ядерного сдерживания.



IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: 27.01.2017 15:46

WP: США могут включить "Братьев-мусульман" в список террористических организаций Президент США Дональд Трамп может в скором времени подписать исполнительный указ, который обязывает Госдепартамент пересмотреть список иностранных террористических организаций, включив в него ассоциацию "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщила электронная версия газеты The Washington Post. Читать дальше »»»



Просмотр Код для вставки 27.01.2017 15:46

WP: США могут включить "Братьев-мусульман" в список террористических организаций Президент США Дональд Трамп может в скором времени подписать исполнительный указ, который обязывает Госдепартамент пересмотреть список иностранных террористических организаций, включив в него ассоциацию "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщила электронная версия газеты The Washington Post. Читать дальше »»»

Прямая ссылка на материал:

<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41326/">ISLAMRF.RU: WP: США могут включить "Братьев-мусульман" в список террористических организаций </a>