Суд в Праге отклонил иск сомалийской студентки по поводу ношения хиджаба

Суд района Прага-10 в пятницу отклонил иск сомалийской студентки одного из медицинских училищ города, обвинившей администрацию в запрете на ношение хиджаба, присутствовавшие в зале суда и у входа в него люди встретили это решение бурными аплодисментами и исполнением государственного гимна Чехии, сообщило республиканское ТВ.

"Районный суд Праги-10 отклонил иск гражданки Аян Ямаал Ахмеднуур к администрации пражского среднего медучилища по поводу запрета на ношение хиджаба. Девушка в своем иске требовала извинений со стороны руководства училища и денежную компенсацию в размере 60 тысяч крон (около 2,4 тысячи долларов)", — говорится в сообщении, которое передает РИА Новости.

По мнению судьи Даниэли Чейковой, девушка не сумела доказать свою дискриминацию, но главное – не выполнила условия для начала учебы в училище.

Ахмеднуур имеет разрешение на проживание в Чехии с 2011 года, но при поступлении в училище никакие документы об этом не представила. Таким образом, по словам директора училища Иванки Когоутовой, она фактически так и не стала его студенткой и, соответственно, не могла подвергнуться какой-либо дискриминации.

Суд признал в этом правоту администрации училища. Кроме того, по мнению судьи, нельзя считать дискриминацией и то, что директор учебного заведения обратила внимание сомалийской девушки на правила поведения студентов училища, согласно которому во время занятий запрещается ношение головных уборов.

Представители администрации училища считают, что "истерия" вокруг данной истории была поднята республиканским омбудсманом Анной Шабатовой, которая заявила об их вине еще до решения суда.

Заседание суда, по сообщению ТВ, вызвало большой интерес у чешской общественности, поддержать директора училища пришло множество людей. Кроме того, присутствовали члены ряда радикальных организаций, в частности, антиисламский активист Мартин Конвичка и председатель крайне правой Республиканской партии Мирослав Сладек, пришел также экс-глава МВД Ян Румл.

После того, как судья Даниэла Чейкова огласила итоговое решение, присутствовавшие в зале, в коридоре суда и перед входом в него люди начали бурно рукоплескать, а потом запели государственный гимн Чехии.

Сама Аян Ямаал Ахмеднуур на заседание суда не пришла, по словам ее адвоката, девушка испугана сложившейся вокруг процесса негативной атмосферой.

IslamRF.Ru