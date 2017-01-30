Число погибших при нападении на мечеть в Квебек-Сити увеличилось до шести

По меньшей мере шесть человек погибли, восемь получили ранения в результате нападения на мечеть в Квебек-Сити. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 10 пострадавших, отмечает ТАСС.

По данным агентства, в полиции также подтвердили информацию о двух задержанных.

По данным канадских СМИ, неизвестные в масках открыли стрельбу в мечети во время вечерней молитвы. В этот момент в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек.

Премьер-министр провинции Квебек Филипп Куяр назвал нападение терактом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что случившееся было "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".

IslamRF.Ru