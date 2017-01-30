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Трамп обсудил идею создания "зон безопасности" на Ближнем Востоке с лидером ОАЭ

30.01.2017 11:15

Президент США Дональд Трамп обсудил возможность создания так называемых зон безопасности на Ближнем Востоке с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшегося телефонного разговора американского лидера с принцем.

 

Сообщается, что "оба лидера подтвердили прочное партнерство между двумя странами и обязались укрепить сотрудничество в борьбе с радикальным терроризмом", пишет ТАСС.

 

Собеседники "обсудили недавнее развитие событий на Ближнем Востоке", включая борьбу с террористической группировкой ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ), и "совместные усилия, предпринимаемые в связи с конфликтом в Йемене и других точках региона". В связи с этим президент затронул идею поддержки "зон безопасности" для беженцев, вытесненных из родных мест конфликтом в регионе, и наследный принц поддержал эту инициативу".

 

В заключение Дональд Трамп и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян условились продолжать "тесные консультации по вопросам, вызывающим обоюдную обеспокоенность".



IslamRF.Ru

 

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