Авиакомпаниям из ОАЭ приходится отменять бронирования из-за указа Трампа

Авиакомпаниям из ОАЭ приходится отменять бронирования авиапассажиров, которых коснулся недавний указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в США, сообщают эмиратские СМИ.

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

По словам представителя авиакомпании Etihad Airways из ОАЭ, указ коснулся ее пассажиров, передает ТАСС.

"Мы продолжаем тесно работать с таможенной и пограничной службами США в Абу-Даби и в США относительно новых требований. Мы также продолжаем работать с пассажирами так, чтобы они были осведомлены об этих требованиях до поездки в США", — сказал он.

"Авиакомпания предложила изменения бронирований или возмещения для этих пассажиров. Наши экипажи не были изменены, так как их не коснулись последние требования, и мы предпринимаем все меры для того, чтобы в ближайшие недели все рейсы шли по расписанию", — отметили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что другой авиакомпании из ОАЭ — Emirates — пришлось внести изменения в составы экипажей в связи с решением Трампа, в частности, это коснулось не только стюардов и стюардесс, но и пилотов. Авиакомпания также перебронирует и отменяет билеты с последующим возмещением для тех пассажиров, которых коснулся новый указ.

"Пассажиры должны быть ответственны за то, чтобы иметь при себе все необходимые документы для поездок", — отметили в авиакомпании.

IslamRF.Ru