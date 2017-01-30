СМИ: в Голландии двери мечетей будут закрывать на время молитвы, чтобы избежать терактов

Крупные голландские мечети начнут закрывать двери на время молитвы, чтобы не допустить терактов, подобных канадскому.

Об этом сообщило Информационное агентство Нидерландов ANP со ссылкой на представителей мусульманских святынь, передает ТАСС.

"Для мечетей это очень жесткая мера, - заметило агентство. - Имамы хотят, чтобы двери были открыты для всех и всегда, однако понимают, что это вынужденный шаг, направленный на то, чтобы избежать повторения ситуации, которая произошла в Канаде".

Запрет на вход и выход посетителей во время молитвы будет распространятся на четыре крупные мечети, расположенные в Амстердаме, Роттердаме, Гааге и Утрехте. Решение о закрытии дверей было принято советами религиозных учреждений, созванными сразу же после атаки на мечеть в Канаде.

Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. По данных канадских СМИ, шесть человек в результате случившегося погибли, восемь получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".





IslamRF.Ru