В Европе анализируют запрет США на въезд граждан ряда мусульманских стран

Евросоюз анализирует запрет США на въезд в страну граждан ряда государств. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"Мы анализируем это решение относительно того, повлияет ли оно на граждан ЕС. Пока это не понятно", - сказал он.

По словам представителя ЕК, Брюссель сделает все возможное, чтобы не допустить дискриминацию граждан. "ЕС не будет дискриминировать беженцев по национальности, расе или религии. Это касается не только беженцев, но и нашей политики в других сферах. Еврокомиссия и председатель (ЕК Жан-Клод) Юнкер постоянно подчеркивали этот принцип", - отметил Схинас.

Вместе с тем, комментируя вопрос об отношениях с США, чиновник сказал: "Ответ - да, США до сих пор остаются стратегическим партнером ЕС".

Согласно указу президента США от 27 января 2017 года, выдача виз иностранцам из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена была приостановлена до дальнейшего распоряжения, отмечает ТАСС.

IslamRF.Ru