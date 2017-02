Огни Эйфелевой башни погасли ночью в память о жертвах теракта в Квебеке Огни Эйфелевой башни погасли в Париже в знак солидарности c пострадавшими и в память жертвам нападения на мечеть в канадском Квебеке, сообщает газета Journal de Montreal. По данным издания, главная достопримечательность Франции потухла ровно в полночь по местному времени (02.00 мск). Также сообщается, что в течение ночи несколько десятков студентов из Канады собрались на площади Квебек в Париже, чтобы почтить память погибших в теракте. "Сегодня вечером в полночь я погашу свои огни, чтобы выразить мою поддержку всем квебекцам и канадцам", — сообщалось ранее в официальном микроблоге в Twitter Эйфелевой башни, сообщает РИА Новости. Нападение на мечеть в Квебеке, где находились от 40 до 100 человек, было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Жертвами нападения стали шесть человек, по данным медиков, не менее 18 были доставлены в больницы города, пять из них находятся в критическом состоянии. Власти Канады охарактеризовали случившееся как террористическую атаку. Единственный подозреваемым в нападении стал местный уроженец Александр Бисонет. Ему предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: 31.01.2017 10:03

Огни Эйфелевой башни погасли ночью в память о жертвах теракта в Квебеке Огни Эйфелевой башни погасли в Париже в знак солидарности c пострадавшими и в память жертвам нападения на мечеть в канадском Квебеке, сообщает газета Journal de Montreal. Читать дальше »»»



Просмотр Код для вставки 31.01.2017 10:03

Огни Эйфелевой башни погасли ночью в память о жертвах теракта в Квебеке Огни Эйфелевой башни погасли в Париже в знак солидарности c пострадавшими и в память жертвам нападения на мечеть в канадском Квебеке, сообщает газета Journal de Montreal. Читать дальше »»»

Прямая ссылка на материал:

<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41347/">ISLAMRF.RU: Огни Эйфелевой башни погасли ночью в память о жертвах теракта в Квебеке</a>