Советник де Мистуры: сирийцы должны сами определять свою форму государства

Предложенный РФ проект конституции Сирии поможет активизировать процесс создания нового основного закона республики, другие страны-друзья Сирии также могут предлагать свои варианты, однако сирийцы сами должны определять будущую форму государства, заявил в интервью телеканалу RT политический советник спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

"Конечно же, сирийцы должны определять форму будущего сирийского государства, никто из-за рубежа не может навязывать какой-либо текст конституции. Но это хотя бы активизация процесса. Должны быть определенные предложения от стран-друзей. РФ ничего не навязывает, на мой взгляд; это предложение было сделано с тем, чтобы его рассмотрели. Этот документ — всего лишь тезисы, по сути, основа которых – идеи, которые мы услышали от самих сирийцев и различных слоев сирийского общества, и представителей политического процесса", — заявил Наумкин.

Советник спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры объяснил, почему проект конституции был выдвинут именно на данном этапе, сообщает РИА Новости.

"Почему именно сейчас? Я думаю, потому что нам нужно выйти из периода, когда мы сосредоточены на перемирии и гуманитарных вопросах, и перейти к проблемам мирного решения (кризиса). Это связано и с резолюцией ООН 2254, и с тем, что мы перейдем к этапу конституции и затем — к этапу выборов", — заявил он.

IslamRF.Ru