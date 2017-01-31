Указ Трампа о защите от терроризма противоречит конституции, заявил эксперт

Директор по связям с общественностью Совета по американо-исламским отношениям CAIR Вильфредо Руис (Wilfredo Ruiz) назвал указ президента США Дональда Трампа, который вносит значительные ограничения в иммиграционную политику, неконституционным и призвал его аннулировать.

"Мы понимаем, что указы (подписанные Трампом по иммиграционным ограничениям — ред.) являются неконституционными и, будучи таковыми, должны быть объявленными недействительными", — заявил Руис в интервью РИА Новости.

Он добавил, что CAIR подала иск в федеральный суд штата Виргиния с требованием аннулировать указ, и выразил надежду на скорый ответ сотрудников суда.

Кроме того Руис назвал указ Трампа неэффективным.

"Пока Дональд Трамп продолжает дискриминировать въезжающих в страну людей на религиозной основе, он будет встречать сопротивление не только на улицах, как это уже происходит, но и в судах", — заявил Руис. Он также отметил, что Трамп запретил въезд для граждан тех стран, где у него нет бизнеса, а такие страны, как Индонезия, Малайзия, где у американского миллиардера есть отели, иммиграционный указ не коснулся.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

IslamRF.Ru