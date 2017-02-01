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Глава МИД РФ и алжирский министр обсудили взаимодействие в международных вопросах

01.02.2017 14:33

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром по делам Магриба, Африканского союза и Лиги арабских государств Алжира Абделькадером Мессахелем двустороннее взаимодействие в региональных и международных делах. Об этом сегодня сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

 

"1 февраля в Абу-Даби на полях четвертой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром по делам Магриба, Африканского союза и Лиги арабских государств Алжира Абделькадером Мессахелем, - сообщили в дипведомстве. - В ходе беседы приоритетное внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления российско-алжирского политического взаимодействия в региональных и международных делах, наращивания взаимовыгодного двустороннего торгово- экономического сотрудничества".

 

Кроме того, как сообщает ТАСС, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ливии. При этом была отмечена важность консолидированных действий международного сообщества и региональных организаций в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и в Африке, подчеркнули в российском МИД.

 

IslamRF.Ru

 

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