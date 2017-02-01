Глава МИД РФ и алжирский министр обсудили взаимодействие в международных вопросах

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром по делам Магриба, Африканского союза и Лиги арабских государств Алжира Абделькадером Мессахелем двустороннее взаимодействие в региональных и международных делах. Об этом сегодня сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"1 февраля в Абу-Даби на полях четвертой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром по делам Магриба, Африканского союза и Лиги арабских государств Алжира Абделькадером Мессахелем, - сообщили в дипведомстве. - В ходе беседы приоритетное внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления российско-алжирского политического взаимодействия в региональных и международных делах, наращивания взаимовыгодного двустороннего торгово- экономического сотрудничества".

Кроме того, как сообщает ТАСС, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ливии. При этом была отмечена важность консолидированных действий международного сообщества и региональных организаций в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и в Африке, подчеркнули в российском МИД.

IslamRF.Ru