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В ОАЭ осудили двух мужчин за причастность к терроризму

01.02.2017 16:25

Суд в Абу-Даби приговорил двух человек к тюремным срокам за присоединение к террористическим группировкам и распространение их идей, сообщает эмиратское государственное агентство WAM.

 

Гражданин Египта, осужденный по этому делу, проведет в тюрьме три года. Еще один фигурант, гражданин ОАЭ, добровольно покинувший террористическую группировку после участия в ней, приговорен к одному году лишения свободы, сообщает РИА Новости.

 

Также перед судом предстал еще один эмиратец, который обвиняется в создании специального аккаунта в Twitter, где он пропагандировал идеи ДАИШ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Судебные слушания в отношении него будут продолжены.

 

IslamRF.Ru

 

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