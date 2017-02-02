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Сирийская вооруженная оппозиция назвала условия участия в переговорах

02.02.2017 11:35

Сирийская вооруженная оппозиция заявила, что не примет приглашение на переговоры, если их итогом не будет полный переход власти временному правительству, соответствующее заявление было размещено в Twitter вооруженной оппозицией.

 

"Никакое приглашение на переговоры не может быть принято, если их результатом не будет полный переход власти временному правительству", — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

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