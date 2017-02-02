Власти Турции арестовали племянника Фетхуллаха Гюлена

Суд турецкой провинции Маниса постановил арестовать одного из племянников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена по обвинениям в терроризме.

Об этом в четверг сообщало İhlas Haber Ajansı, передает ТАСС.

Сын сестры Гюлена с инициалами М. А. С. был задержан в уезде Тургутлу провинции Маниса 6 января вместе с еще тремя подозреваемыми. Задержания прошли в рамках расследования деятельности организации Гюлена - ФЕТО, которая считается в Турции ответственной за попытку путча 15 июля 2016 года.

После дачи показаний в суде все четверо подозреваемых были обвинены в "членстве в террористической организации", а племянник Гюлена обвиняется еще и в оскорблении президента Турции. Эти лица доставлены в тюрьму.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Правительству удалось взять контроль над страной в свои руки.

В конце июля в рамках мер противодействия ФЕТО власти Турции в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с "фетхуллахистами", а также начали проводить масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор. К настоящему времени более ста тысяч госслужащих в различных структурах по всей стране уволены или отстранены. Многие родственники Гюлена, проживающие в Турции, задержаны или арестованы.





IslamRF.Ru