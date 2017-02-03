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Трамп и король Иордании обсудили борьбу с ДАИШ и безопасные зоны в Сирии

03.02.2017 11:49

Президент США Дональд Трамп обсудил с королем Иордании Абдаллой II борьбу с запрещенной в обеих странах и России террористической группировкой ДАИШ и возможное создание безопасных зон в Сирии, сообщил Белый дом.

 

Встреча прошла на полях Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне, который собрал тысячи участников.

 

"Президент подчеркнул критически важный вклад Иордании в нанесении поражения ДАИШ, он также обсудил возможность создания безопасных зон в Сирии", — говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует РИА Новости.

 

Трамп также заявил, что США привержены безопасности Иордании и считают эту страну примером безопасности и "умеренности" в регионе. Президент США также обсудил с королем будущий официальный визит короля в Вашингтон.

 

IslamRF.Ru

 

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