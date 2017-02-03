Трамп и король Иордании обсудили борьбу с ДАИШ и безопасные зоны в Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил с королем Иордании Абдаллой II борьбу с запрещенной в обеих странах и России террористической группировкой ДАИШ и возможное создание безопасных зон в Сирии, сообщил Белый дом.

Встреча прошла на полях Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне, который собрал тысячи участников.

"Президент подчеркнул критически важный вклад Иордании в нанесении поражения ДАИШ, он также обсудил возможность создания безопасных зон в Сирии", — говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует РИА Новости.

Трамп также заявил, что США привержены безопасности Иордании и считают эту страну примером безопасности и "умеренности" в регионе. Президент США также обсудил с королем будущий официальный визит короля в Вашингтон.

IslamRF.Ru