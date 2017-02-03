В Анкаре пройдут переговоры замглавы МИД Турции и сирийской оппозиции

Заместитель министра иностранных дел Турции Умит Ялчин в пятницу проведет переговоры с представителями сирийской оппозиции в Анкаре, сообщили РИА Новости источники в турецком МИД.

Сообщается, что в переговорах примут участие представители Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) наряду с другими группами, принимавшими участие во встрече в Астане, передает РИА Новости.

Возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН перенесли с начала месяца на 20 февраля. Россия на прошедших в январе переговорах в Астане передала сирийской оппозиции предложения по конституции страны. Как отметил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, тем самым Россия открыла дискуссию по содержанию основного закона.

IslamRF.Ru