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В Анкаре пройдут переговоры замглавы МИД Турции и сирийской оппозиции

03.02.2017 14:46

Заместитель министра иностранных дел Турции Умит Ялчин в пятницу проведет переговоры с представителями сирийской оппозиции в Анкаре, сообщили РИА Новости источники в турецком МИД.

 

Сообщается, что в переговорах примут участие представители Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) наряду с другими группами, принимавшими участие во встрече в Астане, передает РИА Новости.

 

Возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН перенесли с начала месяца на 20 февраля. Россия на прошедших в январе переговорах в Астане передала сирийской оппозиции предложения по конституции страны. Как отметил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, тем самым Россия открыла дискуссию по содержанию основного закона.

 

IslamRF.Ru

 

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