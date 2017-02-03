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ОАЭ станут первой исламской страной, начавшей миссию на Марс

03.02.2017 17:43

В 2020 году космический корабль «Надежда», принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам, стартует на Марс с территории Японии. Таким образом ОАЭ станет первой исламской страной, начавшей миссию на Красную планету.

 

Ранее исламские лидеры в арабских Эмиратах издали фетву (указ), запрещающий мусульманам полеты на Марс. Корабль «Надежда» не будет осуществлять посадку на планету, а выведет на ее орбиту спутник, пишет OAnews.

 

По словам вице-президента Японского агентства аэрокосмических исследований Юичи Ямауры, арабский корабль стартует из Космического центра Танегасима на ракета-носителе H-IIA. Арабские и японские ученые заключили договор о сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries.

 

Аэрокосмическое агентство ОАЭ было создано в 2014 году для того, чтобы страна стала первой в арабском мире, запустившей корабль на Марс. Однако позиция религиозных деятелей из Главного управления по делам ислама считает, что полеты на такое расстояние связаны с риском для жизни поэтому ислам не одобряет такие путешествия. Издание фетвы стало реакцией на конкурс Марс One, в рамках которого собирались отобрать людей для полета на Красную планету.

 

IslamRF.Ru

 

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