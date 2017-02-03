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США расширили санкции против Ирана

03.02.2017 18:24

США расширили санкции против Ирана, сообщило американское министерство финансов.

 

Санкции включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ, сообщает РИА Новости.

 

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