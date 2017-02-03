США расширили санкции против Ирана
03.02.2017 18:24
США расширили санкции против Ирана, сообщило американское министерство финансов.
Санкции включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ, сообщает РИА Новости.
IslamRF.Ru
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03.02.2017 18:24
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, сообщило американское министерство финансов. Читать дальше »»»
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