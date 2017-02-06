  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Понедельник 6 Февраль 2017 | 1433 х.
 

Эксперты из России, Турции и Ирана обсудили в Астане перемирие в Сирии

06.02.2017 15:11

Эксперты России, Турции и Ирана обсудили в Астане выполнение договоренностей о перемирии в Сирии, механизм мониторинга и меры доверия, сообщил глава делегации РФ, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

 

Он рассказал, что делегации России, Турции, Ирана, а также представители ООН в понедельник провели в Астане первое заседание совместной группы, созданной в соответствии с договоренностями на международной встрече по Сирии в Астане 23-24 января, сообщает РИА Новости.

 

 

"Участники заседания обсудили ход выполнения режима боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизма эффективного мониторинга и контроля в целях обеспечения полного соблюдения режима боевых действий, предотвращения любых провокаций и определения всех модальностей режима. Участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа", — заявил Гаджимагомедов на брифинге по итогам заседания.

 

IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41389/">ISLAMRF.RU: Эксперты из России, Турции и Ирана обсудили в Астане перемирие в Сирии</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    