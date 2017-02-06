Сирийская оппозиция пригрозила отказаться от участия в переговорах в Женеве

Сирийская оппозиция может отказаться от участия в переговорах по Сирии, которые планируется провести в Женеве 20 февраля, если не будут выполнены требования, выдвинутые ею на встрече в Астане, заявил глава делегации сирийской вооруженной оппозиции Мохаммад Аллуш.

"Мы не отправимся в Женеву до тех пор, пока не будут выполнены наши условия, а именно: обеспечение перемирия, освобождение политзаключенных и снятие осады режима (президента Сирии Башара) Асада с ряда населенных пунктов", — сказал Аллуш в интервью агентству Anadolu, передает РИА Новости.

По его словам, после переговоров в Астане сирийская оппозиция озвучила на встрече с представителями стран-гарантов ряд требований, необходимых для установления перемирия, и, как он утверждает, получила в этой связи определенные обещания, которые требует выполнить. "В частности, нам обещали, что силы режима не войдут в долину Барада и Восточную Гуту, ни одна оппозиционная группировка не будет атакована, но эти обещания не были выполнены", — утверждает Аллуш.

Он также сообщил, что требования оппозиции будут обсуждаться на международной технической встрече по сирийскому урегулированию, которая началась в понедельник в Астане. По его словам, в МИД Турции прошло консультативное совещание, на котором обсуждались переговоры в Женеве, а также возможность формирования совместной делегации для участия в них.

"Сирийская оппозиция выступила с открытыми и конкретными требованиями. Мы приняли участие в переговорах со странами-гарантами (Иран и Россия) в Астане и получили ряд обещаний. Теперь мы требуем, чтобы они были выполнены", — отметил Аллуш.

В минувший вторник спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что самостоятельно сформирует делегацию сирийской оппозиции для участия в переговорах в Женеве, если до 8 февраля не получит ответа на приглашение от единой делегации. Свое решение он обосновал соответствующим положением в резолюции ООН 2254. Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) ранее выразил негодование этим заявлением де Мистуры.

Возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН перенесли с начала месяца на 20 февраля. По словам де Мистуры, решение отложить переговоры даст сирийской оппозиции больше времени, чтобы подготовиться и удостовериться в том, что переговоры будут настолько инклюзивными, насколько это возможно.

IslamRF.Ru