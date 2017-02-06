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Эрдоган совершит турне в страны Персидского залива в феврале

06.02.2017 16:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 12 по 14 февраля совершит турне в страны Персидского залива — Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, чтобы обсудить развитие экономических связей и борьбу против террористической группировки ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ), сообщила в понедельник саудовская газета "Оказ".

 

Турецкий президент начнет свое турне с Бахрейна, куда он прибудет 12 февраля, затем он посетит Саудовскую Аравию и Катар, сообщает РИА Новости.

 

Как отмечает издание, во время визита в страны Персидского залива Эрдоган планирует обсудить с руководством аравийских монархий сотрудничество в энергетике, торговле и инвестиционной сфере, а также военные действия, которые Анкара ведет против террористических группировок.

 

IslamRF.Ru

 

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