Асад заявил, что сотрудничество РФ и США пойдет на пользу Сирии

Сирийский президент Башар Асад считает, что сотрудничество США и России пошло бы на пользу Сирии и всему миру. Однако, по его мнению, пока рано судить, готова ли администрация американского президента Дональда Трампа к такому сотрудничеству.

"Мы слышали многообещающие заявления Трампа во время (предвыборной) кампании и после ее окончания о том, что приоритетом является борьба с терроризмом и, в особенности с ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ), мы предлагали это на протяжении последних шести лет, - заявил Асад в интервью бельгийским СМИ, текст которого распространило агентство SANA. - Так что я думаю, это дает надежду, нам следует подождать, пока что рано ожидать чего-либо в практическом плане".

"Речь может идти о сотрудничестве между США и Россией, и мы считаем, что это может иметь позитивные результаты для всего мира, в том числе для Сирии, - считает сирийский президент. - Однако, как я уже сказал, пока рано давать оценки".

Президент Сирии также считает, что достижение мира связано, в первую очередь, с прекращением поддержки, которая оказывается бандформированиям, пишет ТАСС.

Сирийский лидер назвал позитивными итоги первого раунда переговоров в Астане, которые "утвердили принципы сохранения единства Сирии и то, что сирийцы должны сами определить свое будущее". "Как добиться претворения в жизнь этой программы? Вот вопрос. И я думаю, что мы увидим новые раунды переговоров в формате Астаны", - сказал Асад.

"Речь идет о том, как остановить поток террористов, устремляющихся в Сирию через границу, и оказываемую им поддержку со стороны Турции, стран Персидского залива и Запада", - подчеркнул он. "Для прихода к миру в Сирии важны две вещи: борьба с террористами и прекращение оказания им любой логистической поддержки. Второе: продолжение диалога между сирийцами с целью определения будущего страны и ее политического режима", - отметил президент.





IslamRF.Ru