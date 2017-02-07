Ядерная сделка выгодна всем сторонам, заявил президент Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в отличие от президента США Дональда Трампа считает соглашение по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников сделкой, выгодной для всех сторон, сообщило агентство Рейтер.

"Новый президент США читает текст ядерного соглашения, но не может принять его. Он говорит, что это худшая сделка в истории", — завил Роухани.

"Это выгодная для обеих сторон сделка. Из нее все извлекают пользу. Переговоры по ядерной программе могут служить примером для других переговоров, которые принесут стабильность и безопасность в этот регион", — добавил он.

Как отмечает РИА Новости, отношения США и Ирана с приходом администрации Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же "добр" по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению с Ираном, достигнутому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.

IslamRF.Ru