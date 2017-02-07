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В Азербайджане подготовлена база данных и web-карта мечетей

07.02.2017 13:13

Компания GoMap подготовила для сайта Управления Мусульман Кавказа (УМИ) карту мечетей и базу данных по ним.    

 

В базе данных и на карте указаны точные адреса официально зарегистрированных в стране действующих мечетей. Для открытия интерактивной карты, необходимо зайти в раздел «Мечети» на сайте УМИ (Qafqazislam.com). При выборе какой-либо мечети показываются номера маршрутов общественного транспорта, а также остановки общественного транспорта возле мечетей, пишет APA.

 

IslamRF.Ru

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