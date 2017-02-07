Власти Бангладеш переселяют мусульман-беженцев из Мьянмы на необитаемый остров

Бангладеш будет переселять на необитаемый и затапливаемый остров беженцев-мусульман, наводнивших прибрежный юго-восток страны.

Такое решение принято вопреки критике со стороны ООН и правозащитников, пишет во вторник "Независимая газета".



Беженцы принадлежат к исповедующему ислам народу рохинги. Большая его часть проживает в Мьянме, в пограничном штате Ракхайн. Мусульманское население штата считается потомками пришлых бенгальцев и серьезно поражено в правах.



Количество вынужденных переселенцев, с проблемой размещения которых столкнулись власти бангладешского округа Кокс-Базар, превышает 69 тыс. человек.

IslamRF.Ru