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СМИ: Трамп и Эрдоган провели первый телефонный разговор

08.02.2017 11:46

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели первый 45-минутный телефонный разговор, сообщает в среду газета Daily Sabah со ссылкой на турецкие источники.

 

По данным источников, разговор между двумя лидерами оценивается как "позитивный". Дополнительные подробности разговора пока не сообщаются, отмечает РИА Новости.

 

Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что Трамп и Эрдоган проведут во вторник телефонный разговор. Разговор был намечен на 16.05 по восточному времени США (00.05 среды мск).

 

IslamRF.Ru

 

 

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