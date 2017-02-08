Асад поддерживает переговоры в Астане

Президент Сирийской арабской Республики (САР) Башар Асад поддерживает прошедшие накануне переговоры совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Об этом заявил журналистам по итогам встречи с сирийским лидером координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

"Президент Башар Асад поддерживает наши усилия по Астане", - сказал депутат, сообщает ТАСС.





По словам другого члена делегации, депутата Александра Ющенко, Башар Асад назвал прошедшие переговоры в Астане умным и дальновидным шагом. По словам парламентария, сирийский президент отметил важность того, что "впервые диалог шел с представителями, которые воюют с оружием в руках". Депутат заявил журналистам, что сам он (Ющенко) рассматривает формат переговоров в Астане "как жизнеспособный ресурс по восстановлению мира в Сирии".

6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей 23-24 января в столице Казахстана. Следующая встреча совместной оперативной группы запланирована на 15-16 февраля.

IslamRF.Ru

