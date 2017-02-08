В Австралии мусульмане хотят создать халяльную альтернативу "Свинке Пеппе"

Австралийский национальный совет имамов объявил о начале сбора средств на создание ТВ-шоу для детей, пропагандирующего исламские ценности, которое, по задумке организации, должно стать достойной альтернативой популярному мультсериалу про Свинку Пеппу, сообщает BBC.

Новое шоу будет называться Barakah Hills. Создатели охарактеризовали его как "халяльный мультсериал". На его производство, по информации издания, планируется собрать 20 млн. долларов, сообщает РИА Новости.

"В современную эпоху наши дети очень активно вовлечены в просмотр различных мультфильмов по телевизору, поэтому это наша обязанность — не мешать смотреть их, а предложить альтернативу", — цитирует BBC главу Совета Субхи Аль-Шаика.

Имам признался, что сам является фанатом "Свинки Пеппы", однако полагает, что в мультфильме "судя по всему, есть посылы, превращающие детей в сорванцов". Поэтому он хочет, чтобы по телевидению для детей показывали программы "о повседневной жизни".

"Свинка Пеппа", как сообщают СМИ, является самым популярным детским мультсериалом в мире. Его показывают в 180 странах мира.

IslamRF.Ru