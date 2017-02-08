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Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в Сирии

08.02.2017 17:15

Президент Сирии Башар Асад на встрече с парламентариями РФ отметил исключительную роль своего российского коллеги Владимира Путина в восстановлении мира в арабской республике. Об этом сообщает пресс-служба участника делегации, председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатора Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Сергея Гаврилова.

 

"В завершение встречи президент САР отметил исключительную роль президента России Владимира Путина в восстановлении мира в Сирии, решении острых социально-гуманитарных и экономических проблем страны", - говорится в релизе, который приводит ТАСС.

 

"Раньше Женева диктовала свои политические условия, теперь Россия - основной игрок на международной арене", - приводятся в нем слова Асада.

 

Сам Гаврилов, находящийся сейчас в Дамаске, по итогам переговоров депутатской делегации с президентом САР Башаром Асадом заявил журналистам, что сирийский лидер привел в пример формат переговоров в Астане как наиболее продуктивный, чем в Женеве.

 

"Он считает, что возобновление переговоров в Астане будет продуктивным не только для распространения режима локального перемирия, но и для механизма разоружения, политического примирения, чем нынешний формат Женевы", - сказал Гаврилов.

 

Гаврилов указал, что, по мнению сирийского президента, переговоры в Астане должны в том числе способствовать реинтеграции территорий, реинтеграции боевиков.

 

"В ответ на мой вопрос он сказал, что рассматривает переговоры в Астане и вообще международные переговоры как форму для восстановления единой социально-экономической структуры и форму реинтеграции, в том числе северных территорий, которые сейчас находятся под контролем Турции", - отметил депутат.

 

IslamRF.Ru

 

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