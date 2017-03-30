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Число мигрантов превысило пять миллионов человек с начала конфликта в Сирии

30.03.2017 17:22

Количество мигрантов и беженцев впервые за шесть лет с начала конфликта в Сирии превысило 5 миллионов человек, заявили в четверг в Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ).

 

По данным УВКБ ООН, спустя год после конференции, на которой страны приняли решение о расселении к 2018 году 10% всех прибывших беженцев, только 250 тысяч человек из 500 получили новое место жительства, пишет РИА Новости.

 

В УВКБ ООН считают, что порядка 1,2 миллиона беженцев будут нуждаться в переселении в нынешнем году. Из них 40% — сирийцы. Агентство продолжит свою работу с государствами с целью активизации процесса расселения людей и увеличения квот на переселение.

 

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. На соседние с Сирией страны приходится основная нагрузка по приему и содержанию беженцев. Так, в Иордании, по официальным данным ООН, находятся 630 тысяч человек. Иорданские власти заявляют, что фактически королевство приняло уже 1,4 миллиона сирийцев. Турция приняла в общей сложности 2,8 миллиона беженцев из Сирии. Принимают сирийцев также Ливан, Ирак и Египет.

 

IslamRF.Ru

 

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