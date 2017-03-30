Тиллерсон: вопрос об уходе Асада со своего поста должны решить жители Сирии
30.03.2017 17:36
Судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить сирийский народ, заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Анкаре.
Тиллерсон находится в Анкаре с однодневным официальным визитом, отмечает РИА Новости.
"Уходить Асаду или нет – это решение примет сирийский народ", — сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
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30.03.2017 17:36
Тиллерсон: вопрос об уходе Асада со своего поста должны решить жители Сирии
Судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить сирийский народ, заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Анкаре. Читать дальше »»»
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