Бельгийских иудеев и мусульман огорчил законопроект об обязательном оглушении животных

Иудеи и мусульмане, проживающие в бельгийском регионе Фландрия, раскритиковали законопроект, запрещающий убийство животных без предварительного оглушения электрическим током. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Reuters.

Сам законопроект был внесен в парламент по предложению местных защитников природы и правых партий. По их мнению, при традиционных способах забоя скот испытывает излишние страдания. Экологов поддержало региональное Министерство по защите прав животных. «Убийство без оглушения — это каменный век, — заявил министр Бен Вейтс. — Мы живем в цивилизованном обществе, и наша обязанность — избегать причинения животным страданий там, где это возможно».

По опросам, большинство жителей Фландрии, исповедующих католицизм, поддерживают законопроект. В то же время местные мусульманская и иудейская общины выступили категорически против. Они утверждают, что забой с предварительным оглушением противоречит положениям иудаизма и ислама и делает невозможным приготовление из мяса убитого животного халяльной и кошерной пищи, пишет Лента.ру.

В ближайшее время аналогичный законопроект планируют внести на рассмотрение местных парламентов во всех регионах Бельгии. Запрет на забой скота без предварительного оглушения действует сейчас в Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландах, Новой Зеландии и Швейцарии.

IslamRF.Ru