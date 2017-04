Китай запретил бурки в мусульманской провинции Синьцзян Власти Китая запретили носить бурки — традиционную мусульманскую одежду, полностью скрывающую лицо — жителям Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), в котором распространен ислам. Такую меру объяснили борьбой с экстремизмом в неспокойном регионе, сообщает сегодня британская газета The Independent. Новые правила вступают в силу в субботу. Служащие в аэропортах и железнодорожных вокзалах будут обязаны отговаривать женщин носить бурки. Помимо этого запрещается носить нетипичные для Китая бороды. Под действие запрета подпадает прежде всего уйгурское население. В некоторых районах провинции запрет уже действует, например, на общественном транспорте. Женщину в бурке ни в коем случае не пустят в автобус или поезд. "Родители должны демонстрировать моральное поведение, дабы воспитывать своих детей в уважении к науке и культуре. Научить их поддерживать этническое единство, отказываться от экстремизма и выступать против него", — приводит издание выдержки из документа. Уйгуры, в большинстве своем мусульмане по вероисповеданию, представляющие собой одно из многомиллионных национальных меньшинств Китая, компактно проживают в СУАР и пограничных с ним странах Центральной Азии. Также более 60 тысяч уйгуров, родственных туркам по языку, проживают в нескольких районах в Турции.На территории СУАР, по данным китайских властей, действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в попытках раскола страны и в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой". Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ирак. Посол Сирии в Китае Имад Мустафа в феврале рассказал РИА Новости, что на территории Сирии воюют около пяти тысяч боевиков-выходцев из СУАР. Ранее китайские СМИ сообщали, что власти СУАР планируют в 2017 году принять свод правил, направленных на борьбу с экстремизмом. Кроме того, сообщалось, что все автомобили в Баянгол-Монгольском автономном округе в СУАР в обязательном порядке будут оснащены навигационной системой Beidou, чтобы отслеживать перемещение всех автомобилей, которые террористы часто используют для совершения нападений. В конце декабря 2016 года трое вооруженных лиц на автомобиле атаковали правительственное здание в уезде Моюй округа Хотань в СУАР. Сначала они врезались в правительственное здание, затем напали с холодным оружием и убили мужчину, который работал в этом здании. После этого нападавшие привели в действие взрывное устройство, погиб охранник. Еще трое сотрудников правительственного здания получили ранения. По данным министерства общественной безопасности, нападавшие были ликвидированы. В начале февраля в уезде Пишань трое неизвестных напали с ножами на толпу людей, убив пять человек и ранив еще пятерых. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: 31.03.2017 11:04

