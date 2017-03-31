Муфтият Крыма передал крымским осужденным религиозные книги

Мусульмане, отбывающие срок в исправительной колонии №1 в Симферополе, получили в дар книги религиозного содержания. Акция состоялась по инициативе Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь и лично Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева. Книги переданы в постоянное пользование в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

Мусульмане, отбывающие срок в исправительной колонии №1 в Симферополе, получили в дар книги религиозного содержания. Акция состоялась по инициативе Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь и лично Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева. Книги переданы в постоянное пользование в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю. Все книги данного комплекта одобрены ЦРО ДУМК и не находятся в федеральном списке экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ДУМ Крфма, передача книг состоялась в мечети исправительной колонии. Сотрудники ДУМКа встретились с руководителями УФСИН по Республике Крым и Севастополю по вопросам религии и представителями Общественного совета при УФСИН РК и г. Севастополя. В мероприятии также приняла участие член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественной палаты России, член Общественного Совета при ФСИН России, Председатель президиума Общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий Мария Каннабих.

Кроме того, сотрудники ДУМКа встретились с осужденными. В ИК-1 в настоящее время находится около 25 осужденных, исповедующих ислам. Они выразили большую благодарность сотрудникам Духовного управления мусульман Крыма и г.Севастополя и лично Муфтию Крыма хаджи Эмиралди Аблаеву.

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя надеется, что, получив возможность изучать религию Ислам в истинном свете и без каких-либо деструктивных идеологических трактовок, заключенные более внимательно займутся вопросами духовно-нравственного воспитания, отдалятся от грехов и преступных помыслов, и в последующем станут полноценными членами общества.

IslamRF.Ru