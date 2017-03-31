В Финляндии арабский стал третьим в списке самых распространенных языков

Арабский язык в прошлом году поднялся на третье место в списке самых распространенных иностранных языков в Финляндии, передает ИА FlashSiberia.

Первую позицию занимает русский, который является родным языком для почти 76 тыс. человек. Вторая позиция сохраняется за эстонским. На нем говорит около 49 тыс. жителей страны, отмечает "Газета.ру".

Телерадиокомпания Yle отмечает, что теперь в качестве родного языка на арабском говорит больше жителей Финляндии, чем на сомалийском и английском. Арабский язык является родным для почти 22 тыс. человек.

IslamRF.Ru