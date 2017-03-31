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Спортсменка из США написала письмо Трампу с просьбой устранить препятствия на пути мусульман

31.03.2017 12:04

Пропаганда «терроризма» в США вызывает обеспокоенность. На самом деле вопрос борьбы с террористической угрозой не имеет никакого отношения к теме миграции, написала с своем письме фехтовальщица, саблистка Ибтихадж Мухаммад, завоевавшая для США бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио, письмо опубликовано в журнале Time.

 

Мухаммад отправила послание президента США Дональду Трампу. «Я боюсь, пропаганды терроризма, которая ведется в настоящее время в США под видом борьбы за идеалы свободы и справедливости», — написала Мухаммад. Атмосфера, сформировавшаяся ныне в США, наносит ущерб концепциям «справедливости» и «равенства», на которой зиждется американская демократия. «Я горда тем, что представляла США на Олимпийских играх и обращаюсь с просьбой к Трампу устранить препятствия на пути мусульман», — подытожила она.

 

Как отмечает "Росбалт", Мухаммад стала первой американской мусульманкой, выступавшей в хиджабе на Олимпийских играх.

 

IslamRF.Ru

 

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