Спортсменка из США написала письмо Трампу с просьбой устранить препятствия на пути мусульман

Пропаганда «терроризма» в США вызывает обеспокоенность. На самом деле вопрос борьбы с террористической угрозой не имеет никакого отношения к теме миграции, написала с своем письме фехтовальщица, саблистка Ибтихадж Мухаммад, завоевавшая для США бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио, письмо опубликовано в журнале Time.

Мухаммад отправила послание президента США Дональду Трампу. «Я боюсь, пропаганды терроризма, которая ведется в настоящее время в США под видом борьбы за идеалы свободы и справедливости», — написала Мухаммад. Атмосфера, сформировавшаяся ныне в США, наносит ущерб концепциям «справедливости» и «равенства», на которой зиждется американская демократия. «Я горда тем, что представляла США на Олимпийских играх и обращаюсь с просьбой к Трампу устранить препятствия на пути мусульман», — подытожила она.

Как отмечает "Росбалт", Мухаммад стала первой американской мусульманкой, выступавшей в хиджабе на Олимпийских играх.

IslamRF.Ru