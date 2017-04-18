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На улицы Стамбула вышли тысячи протестующих против результатов референдума

18.04.2017 09:59

Тысячи недовольных результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула, передает Франс Пресс.

 

По информации агентства, тысяча человек протестовала в районе Бешикташ, еще две тысячи – в Кадыкее, в азиатской части города, пишет РИА Новости.

 

Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения ранее одобрил парламент страны и подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

 

О нарушениях в ходе протестов не сообщается.

 

IslamRF.Ru

 

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