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В Астане главы Туркмении и Казахстана обсудят экономику и безопасность

18.04.2017 10:40

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во вторник посетит Республику Казахстан с двухдневным государственным визитом, сообщает МИД Туркмении.

 

Гурбангулы Бердымухамедов обсудит со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым вопросы развития двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также главы Туркменистана и Казахстана обменяются мнениями по вопросам укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе и мире.

 

По итогам туркмено-казахстанских переговоров на высшем уровне намечено подписание пакета двусторонних документов, призванных расширить партнерство между двумя соседними странами, сообщает РИА Новости.

 

В ходе обсуждения вопросов проведения визита на заседании туркменского правительства в минувшую пятницу Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что "он придаст действенный импульс реализации разнопланового потенциала взаимодействия, будет способствовать выходу на новые актуальные направления партнерства".

 

Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев в последний раз провели полномасштабные двусторонние переговоры в декабре 2014 года, в ходе визита казахстанского лидера в Туркменистан.

 

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Казахстаном были установлены в октябре 1992 года.

 

IslamRF.Ru

 

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