Сирия отметила 71-ю годовщину освобождения от французских колонизаторов

Сирия отметила в понедельник 71-ю годовщину освобождения республики от французского колониализма, передаёт корреспондент РИА Новости.

В честь 71-й годовщины независимости республики главный муфтий страны, губернатор Алеппо, военное руководство и представители правящий партии Баас возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в борьбе за самостоятельность Сирии. Они посетили госпиталь и пообщались с теми, кто сегодня защищает страну от терроризма.

В Алеппо съехались делегации из разных уголков страны. Люди посетили цитадель — символ противостояния и борьбы сирийского народа с завоевателями, пишет РИА Новости.

"Мы верим, что и сейчас победим силы, пытающиеся вновь погубить нашу страну. Победим терроризм. А что касается современной Франции, то она до сих пор не изменила свою политику по отношению к нашей стране. Она продолжает политику агрессора и оккупанта. Она вторгается и разрушает страны. Один из последних примеров — Ливия. Россия же — наш союзник и защитник. Мы гордимся дружбой с такой великой страной", — сказала Айда Араб, одна из участниц праздника.

Сирия была колонизирована Францией в 1920 году, едва освободившись от османского ига. Лига наций выдала Франции мандат на управление страной. Противостоять французским оккупантам слабо вооруженная сирийская армия не смогла. Сирийцы и друзы неоднократно поднимали восстания против колонизаторов, но их жестоко подавляли. Освободиться от французского колониализма Сирии удалось лишь в 1946 году, после окончания Второй мировой войны.

Современная Франция — постоянный член Совбеза ООН и одна из держав, призывающих к свержению законного правительства Сирийской арабской республики во главе с Башаром Асадом.

IslamRF.Ru