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СМИ: под Мосулом убит помощник аль-Багдади по прозвищу Кавказский Эмир

18.04.2017 15:05

Один из основных помощников главаря террористической группировки ДАИШ Абу Бакра аль-Багдади убит к западу от Мосула, передает иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на местный источник.

 

"Неизвестные убили Хасбуллу аль-Кавкази по прозвищу Кавказский Эмир около его дома в Талль-Афаре к западу от Мосула. Аль-Кавкази, который редко появлялся в Талль-Афаре, был одним из помощников Багдади", — сообщил собеседник телеканала.

 

По данным источника, после убийства аль-Кавкази боевики ДАИШ объявили всеобщую мобилизацию и прочесывают жилые кварталы Талль-Афара в поисках убийц.

 

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года. С февраля военные продвигаются в западной части города.

 

В начале апреля источник РИА Новости в правительственных силах Ирака сообщил, что сам аль-Багдади может находиться в окруженном Мосуле. Тогда собеседник агентства не исключил, что главарь ДАИШ ранен.

 

IslamRF.Ru

 

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