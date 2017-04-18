Иран надеется на усиление всестороннего сотрудничества с Россией

Тегеран рассчитывает на наращивание всестороннего сотрудничества с Москвой, заявил во вторник посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Визит президента Ирана Роухани, который состоялся 28 марта, является еще одним шагом в развитии всестороннего сотрудничества между Москвой и Тегераном. Выражаем надежду, что в дальнейшем мы станем свидетелями еще большего расширения двусторонних связей во всех областях", — сказал Санаи, выступая на торжественном приеме в сесть Дня армии Ирана, сообщает РИА Новости.

В конце марта президент Ирана Хасан Роухани встречался с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве, основной темой переговоров стало расширение торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры.

IslamRF.Ru