  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Вторник 18 Апрель 2017 | 1433 х.
 

Иран надеется на усиление всестороннего сотрудничества с Россией

18.04.2017 16:25

Тегеран рассчитывает на наращивание всестороннего сотрудничества с Москвой, заявил во вторник посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

 

"Визит президента Ирана Роухани, который состоялся 28 марта, является еще одним шагом в развитии всестороннего сотрудничества между Москвой и Тегераном. Выражаем надежду, что в дальнейшем мы станем свидетелями еще большего расширения двусторонних связей во всех областях", — сказал Санаи, выступая на торжественном приеме в сесть Дня армии Ирана, сообщает РИА Новости.

 

В конце марта президент Ирана Хасан Роухани встречался с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве, основной темой переговоров стало расширение торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе в контексте реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры.

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41791/">ISLAMRF.RU: Иран надеется на усиление всестороннего сотрудничества с Россией</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    