Экс-президент Ирана считает, что авиаудар в Сирии вывел США "на путь войны"

Ракетный удар, нанесенный ВВС США по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, означает, что Вашингтон "вышел на путь войны" в решении сирийского кризиса. Такое мнение в интервью телеканалу Euronews в среду высказал кандидат в президенты Ирана Махмуд Ахмадинежад, возглавлявший исполнительную власть страны в 2005-2013 гг.

"Думаю, мистер Трамп вышел на путь войны, несмотря на те обещания, которые он дал своему народу. Я уже говорил ранее и повторю снова: эта война непременно приведет к утрате лидерства США во всем мире. На то есть множество причин", - отметил он.

По словам Ахмадинежада, решение кризиса в Сирии должно опираться исключительно на невоенные методы, уважение суверенитета страны и интересов сирийского народа, передает ТАСС.

"Иран, США, Россия, Саудовская Аравия, Турция - мы все должны объединить усилия для установления безопасности, диалога и мира в Сирии. Мы должны помочь осознать, насколько важна воля самого сирийского народа. Мы обязаны уважать суверенитет Сирии и позволить сирийцам выбрать самим свой путь. И этот выбор мы должны принять. Народ Сирии превыше всего. Нет ничего важнее его интересов", - пояснил он.

Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на выборах президента Ирана 12 апреля. О своих намерениях участвовать в выборах он говорил еще в середине 2016 года, однако руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи счел эти планы "неразумными и нецелесообразными". Он заявил, что не рекомендовал Ахмадинежаду принимать участие в выборах, которые пройдут 19 мая 2017 года, поскольку это "разделит иранское общество на два противоположных полюса".





В ночь на 7 апреля США по приказу Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Именно с него, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по сирийскому городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие. Как сообщило Минобороны РФ, днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак, а также применялись в Алеппо.

IslamRF.Ru