Боевики ДАИШ взяли на себя ответственность за стрельбу в Париже

Террористическая группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой погиб полицейский, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сайт, связанный с экстремистами.

В ходе перестрелки на Елисейских полях погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще двое пострадали. Также сообщается о легких ранениях женщины, которая проходила мимо в момент инцидента, отмечает РИА Новости.

Один из нападавших был убит ответным огнем. Полиция полагает, что у него мог быть сообщник, который сейчас объявлен в розыск.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что власти рассматривают случившееся как теракт. При этом глава государства призвал не делать поспешных выводов и дождаться результатов официального расследования.

Перестрелка произошла за два дня до президентских выборов, которые пройдут в воскресенье. После инцидента один из кандидатов Франсуа Фийон призвал приостановить предвыборные мероприятия, чтобы выразить свою солидарность с пострадавшими полицейскими.

IslamRF.Ru