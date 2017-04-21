  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Пятница 21 Апрель 2017 | 1433 х.
 

Боевики ДАИШ взяли на себя ответственность за стрельбу в Париже

21.04.2017 09:40

Террористическая группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой погиб полицейский, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сайт, связанный с экстремистами.

 

В ходе перестрелки на Елисейских полях погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще двое пострадали. Также сообщается о легких ранениях женщины, которая проходила мимо в момент инцидента, отмечает РИА Новости.

 

Один из нападавших был убит ответным огнем. Полиция полагает, что у него мог быть сообщник, который сейчас объявлен в розыск.

 

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что власти рассматривают случившееся как теракт. При этом глава государства призвал не делать поспешных выводов и дождаться результатов официального расследования.

 

Перестрелка произошла за два дня до президентских выборов, которые пройдут в воскресенье. После инцидента один из кандидатов Франсуа Фийон призвал приостановить предвыборные мероприятия, чтобы выразить свою солидарность с пострадавшими полицейскими.

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/41820/">ISLAMRF.RU: Боевики ДАИШ взяли на себя ответственность за стрельбу в Париже</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    