В Палестине состоялась Международная конференция «Город Хеврон. Реальность и вызовы»

23 апреля в городе Хевроне, по праву считающимся одним из древнейших и исторических мест Палестины, стартовала Международная конференция «Город Хеврон. Реальность и вызовы», в работе которой в качестве представителя ДУМ РФ и СМР принял участие муфтий Москвы Ильдар-хазрат Аляутдинов. Во время церемонии официального открытия конференции, организованной аппаратом президента Палестины, с приветственными речами выступили муфтий Палестины, мэр города Хеврона, было зачитано приветственное слово президента Махмуда Аббаса, который не смог лично присутствовать на данном мероприятии.

В восьмой раз, в канун священной ночи Мирадж, ученые и духовные деятели с разных уголков мира собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы, стоящие перед палестинским народом и священным для мусульман городом Иерусалимом. В этом году конференция посвящена городу Хеврону. Во время церемонии был показан фильм, где подробно повествовалось об истории этого многовекового города, о народах живших здесь. Арабы, именующие Хеврон «Аль-Халиль», считают город своим, но последние годы все острее ощущается конфликт с израильтянами, которые претендуют на некоторые территории и исторические памятники. Большая часть выступлений первого дня конференции было посвящена обсуждению тяжелого положения, в котором находятся палестинцы, но при этом, не смотря на все трудности и лишения, продолжают гордо нести знамя независимости.

В качестве представителей России в работе конференции приняли участие муфтий Тюменской области Зиннат хазрат Садыков, члены ДУМ Чеченской Республики. Представитель ДУМ Дагестана, заявленный ранее, к сожалению, не смог попасть на конференцию из-за проблем на таможне. Большую помощь и содействие представителям российских мусульман оказал руководитель дипмиссии РФ в Палестине Айдар Аганин.

Конференция завершит свою работу 25 апреля.

Пресс-служба ДУМ Москвы