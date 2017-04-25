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Министр энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалех намеревается посетить ПМЭФ

25.04.2017 10:26

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех может посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

 

"Он на Питерский форум планирует (приехать)", - сказал он.

 

При этом Новак добавил, что не знает о планах министра Саудовской Аравии посетить Россию после его посещения Азербайджана, которое, по разным данным, может состоятся в конце апреля или в мае.

 

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России, отмечает ТАСС.

 

За прошедшие двадцать лет Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

 

В этом году он будет проходить с 1 по 3 июля.



IslamRF.Ru

 

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